عشرات القتلى في صفوف الجيش السعودي اثر صاروخ نقّطي يمني

جهينة نيوز:

شنت الجيش اليمني و اللجان الشعبية هجوم بصاروخ باليستي نقّطي طراز بدر-اف على معسكر للجيش السعودي تسبب بسقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوف الجيش السعودي.

و ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدرF على معسكر للجيش السعودي فى رجلا بنجران وقد أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله.

و أضاف العميد سريع أن الضربة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران.

و تابع العميد سريع قوله: تأتي هذه الضربة بعد عملية استخباراتية دقيقة فى وقت كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع قواتنا في الحدود.

و يذكر ان الصواريخ طراز بدر تشبه صواريخ التوشكا الروسية و تتميز بأنها عالية الدقة و نقطية حيث يمكنها اصابة اهدافها بدقة عالية, و تنتمي الى فئة الصواريخ التكتيكية.