عشرات القتلى في صفوف الجيش السعودي اثر صاروخ نقّطي يمني

جهينة نيوز:
شنت الجيش اليمني و اللجان الشعبية هجوم بصاروخ باليستي نقّطي طراز بدر-اف على معسكر للجيش السعودي تسبب بسقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوف الجيش السعودي.
و ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدرF على معسكر للجيش السعودي فى رجلا بنجران وقد أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله.
و أضاف العميد سريع أن الضربة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران.
و تابع العميد سريع قوله: تأتي هذه الضربة بعد عملية استخباراتية دقيقة فى وقت كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع قواتنا في الحدود.
و يذكر ان الصواريخ طراز بدر تشبه صواريخ التوشكا الروسية و تتميز بأنها عالية الدقة و نقطية حيث يمكنها اصابة اهدافها بدقة عالية, و تنتمي الى فئة الصواريخ التكتيكية.