ترامب: كوريا الجنوبية غنية.. يجب أن تدفع!

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتباحث مع كوريا الجنوبية لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها من كوريا الشمالية.

ولفت ترامب إلى أن المحادثات التي انطلقت مع كوريا الجنوبية تهدف إلى دفع المزيد مقابل تأمين الحماية من قبل القوات الأمريكية من أي تهديد كوري شمالي.

وقال ترامب على موقع "تويتر" إن "المحادثات بدأت حول زيادة المدفوعات للولايات المتحدة. كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية وتشعر الآن بضرورة الإسهام بقسط في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت كوريا الشمالية أجرت أمس الثلاثاء تجربة صاروخية هي الرابعة خلال أسبوعين، وعلق عليها ترامب بأنها "عادية، طالما أن الصواريخ البالستية المستخدمة قصيرة المدى".

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق إن تجارب "كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية الصاروخية ربما تكون انتهاكا للقوانين الأممية لكن ليس لصداقتنا".