قواتنا المسلحة تبسط سيطرتها على مدخل وادي العز و تسقطه نارياً

جهينة نيوز

سيطرت قواتنا المسلحة على مدخل وادي العنز غربي اللطامنة و هي المنطقة التي لطالما إستعملها الارهابيين لاطلاق الصواريخ باتجاه منازل المدنيين في القرى المحيطة.

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن القوات السورية سيطرت على مدخل وادي العنز و أسقطته و سيطرت نارياً على الطريق الواصل بين اللطامنة و كفرزيتا.

و يذكر ان وادي العنز من اخطر مناطق انتشار ارهابيوا جبهة النصرة و معاقلها شمال حماة حيث تنشر جبهة النصرة الارهابية في هذه المنطقة اسلحة ثقيلة و آليات و راجمات الصواريخ.

و كانت وحدات الجيش العربي السوري حررت في وقت سابق من هذا اليوم بلدتي الاربعين و الزكاة ذات الموقع الاستراتيجي, و ذلك بعد يوم واحد على استئناف العمليات العسكرية على اثر رفض الجاب التركي تنفيذ التزاماته بشأن اتفاق سوتشي و سحب الارهابيين من منطقة خفض التصعيد.