الجيش العربي السوري يحرر البلدة التي إنطلق منها الارهابيين يوم امس

جهينة نيوز:

افادت مصادر ميدانية لجهينة نيوز بأن الجيش العربي السوري دخل بلدة الزكاة ذات الموقع الاستراتيجي و التي إنطلق منها هجوم عنيف يوم امس, علماً بأن بلدة الزكاة محتلة منذ سبع سنوات من قبل تنظيم جبهة النصرة الارهابي.

و افادت المصادر بأن الجيش بدأ بتمشيط البلدة و تثبيت المواقع و قد رفع العلم السوري على اعلى نقطة في البلدة.

و كانت التنظيمات الارهابية شنت يوم امس هجوم عنيف إنطلاقاً من بلدة الزكاة باتجاه مواقع الجيش في بلدة حصرايا التي حررت مؤخراً فقام قواتنا المسلحة بإنسحاب من بعض النقاط لتستدرج الارهابيين و تشن هجوم معاكس إنتهى بتحرير بلدة الزكاة في ريف حماة الشمالي.