"التحذير الأخير" من انصار الله الى السعودية والإمارات

الأربعاء, 7 آب 2019 الساعة 16:14 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

قال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن "على قوى العدوان أن تضع في حساباتها التحذير الأخير لقائد الحركة عبد الملك الحوثي حال استمر إغلاقها مطار صنعاء الدولي".

وأكد عبد السلام أن "إغلاق مطار صنعاء لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى ما يخلفه استمرار إغلاق المطار من نتائج كارثية على المستوى الإنساني والصحي والتجاري".

وقال: "إغلاق مطار صنعاء الدولي حصار مستمر منذ 4 سنوات على مرأى ومسمع العالم، وقد ضاعف من معاناة شعبنا إلى حد كبير". وأضاف: "إن غض الطرف دوليا وأمميا شجع قوى العدوان على مواصلة فعلتها الشنيعة وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وعلى قوى العدوان أن تضع في حسبانها التحذير الأخير للسيد عبد الملك".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، حذر، في كلمة له، من "توجيه ضربات موجعة ومؤثرة حال استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني، مذكرا بعملية التاسع من رمضان وتداعياتها".


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