تكريم الفنان دريد لحام في ختام فعاليات مهرجان القلعة والوادي بحمص

جهينة نيوز:

ضمن عرض تراثي وعرس شعبي وبحضور رسمي وشعبي واسع وعدد من الفنانين السوريين شهدت ساحة كنيسة المنتابية في قرية القلاطية بحمص حفل ختام فعاليات مهرجان القلعة والوادي

وقدمت فرقة المحافظة للفنون الشعبية خلال الحفل عددا من الفقرات الفنية الراقصة على أنغام الأغاني الوطنية في رسالة تحية للوطن وللجيش العربي السوري كما قدمت مجموعة شباب ويافعين من أبناء قرية القلاطية صورة للعرس التراثي بلباسهم وزيهم التقليدي ووزع على الحضور مأكولات تراثية وأصناف الفواكه التي تزرع في المنطقة.

كما تم تكريم الفنان الكبير دريد لحام الذي قال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام “إن الحياة والنصر إرادة .. هكذا علمنا المقاومون” معربا عن ثقته “بإرادة السوريين في صنع الانتصار على المستحيل بالرغم من جميع الصعوبات” ومعبرا عن فخره وسروره للقائه أهالي الوادي ضمن فعاليات المهرجان.

بدوره أشار المخرج باسل الخطيب إلى أن منطقة الوادي لها مكانة كبيرة لديه كونه صور معظم أعماله فيها ولها معزة كبيرة وذكريات مع أهلها الطيبين.