سورية تلتقي العراق غداً في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

جهينة نيوز:

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم للرجال مع نظيره العراقي غدا عند الساعة العاشرة والنصف ليلا في الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق.

وكان منتخبنا خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب اللبناني بهدف لهدفين فيما تعادل في الثانية مع نظيره اليمني بهدف لمثله وذلك لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبي العراق وفلسطين أيضا.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم لبنان وفلسطين بأربع نقاط لكل منهما ثم منتخبنا في المركز الرابع بنقطة واحدة واليمن خامسا بنقطة واحدة أيضا.

ويختتم منتخبنا مبارياته بلقاء منتخب فلسطين الأحد المقبل عند الساعة السابعة ونصف مساء.

أما المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الكويت والبحرين والسعودية والأردن فستقام منافسات جولتها الثانية اليوم بلقاءي البحرين مع السعودية والكويت مع الأردن على أن تقام الجولة الثالثة السبت المقبل.

ويتصدر المنتخب الكويتي ترتيب هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف على البحرين ويأتي منتخبا السعودية والأردن ثالثا ورابعا بدون نقاط.

ويلتقي بطل المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثانية في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأربعاء القادم على ملعب كربلاء.