حهينة نيوز:

إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل.. وقرارات هامة لمجلس التعليم العالي في جلسته اليوم

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته اليوم بإنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل، والعودة إلى النظام الفصلي بدءا من العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩

وبذلك تعود فترة الامتحانات طويلة وما يقارب الشهر في الفصلين وأيضاً يمكن تقديم مواد الفصل الأول بالثاني والعكس صحيح

علماً إن هذا النظام كان مطبق في الجامعات العام قبل الماضي وتم العودة للعمل عليه بعد فشل العمل بالفصلي المعدل

كما أصدر مجلس التعليم العالي بموعد بدء العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ يوم الاحد الواقع في ٢٠١٩/٩/١٥ .

موقع وزارة التعليم العالي