الدوما الروسي يعلق على تقرير "البنتاغون" حول توسع "داعش" في سوريا!

جهينة نيوز:

قال نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع يوري شفيتكين إنه يمكن لروسيا القيام بتعزيز قواتها الجوية في سوريا، ولكن لا توجد مثل هذه الحاجة حاليا.

وقال شفيتكين تعليقا على تقارير البنتاغون حول أن تنظيم "داعش" الإرهابي يوسع شبكة سرية في سوريا والعراق :"إذا لزم الأمر، سيتم تعزيز القوات الفضائية، ولكن في الوقت الحالي، في رأينا، ليست هناك حاجة".

وتابع بقوله: "قواتنا في سوريا تتعاون دائمًا مع وزارة الدفاع. إذا لزم الأمر ، فنحن على استعداد لإرسال التعزيزات، لأننا نحارب الإرهاب والتطرف، ومنع انتشاره في جميع أنحاء العالم".

وذكر البنتاغون، في وقت سابق، أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن هزيمته في سوريا والعراق، يعمل على تعزيز وتوسيع شبكة سرية في الأشهر الأخيرة.