وزير دفاع تركيا: تقارب في وجهتي النظر الأمريكية والتركية بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن هناك تقارب بين وجهتي النظر الأمريكية والتركية بشأن المنطقة الآمنة.

ووصف الوزير التركي اليوم الأربعاء، المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة في الشمال السوري بالإيجابية والبناءة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف الوزير "الوفد الأمريكي اقترب من آرائنا، وطلبنا حول إنشاء المنطقة الآمنة بعمق 30- 40 كم لا زال مطروحا".

وقال آكار إن واشنطن تتفهم وجهة النظر التركية حول المنطقة الآمنة، مشيرا إلى أن اللقاء لا يزال مستمر مع الوفد الأمريكي ومن المنتظر استكماله في الساعات المقبلة.