والد حلا شيحة ينفي زواجها من محمد رمضان.. والفنانة ترفض التعليق

جهينة نيوز:

بعد اشتراكهما في بطولة مسلسل خلال الموسم الرمضاني انتشرت شائعات حول زواج محمد رمضان من الفنانة حلال شيحة سراً في الساحل الشمالي

ولكن والد الفنانة حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة نفى في تصريحات صحفية، ما تردد بشأن زواج ابنته من الفنان محمد رمضان.

وقال شيحة، إن هذا الخبر كاذب وغير صحيح، مبدياً اندهاشه من تداول المواقع الإخبارية له، مضيفاً أنه خبر لا يُصدقه عقل، على حد قوله

فيما رفضت حلا التعليق للصحافة على الخبر سواء بتأكيد الخبر أو نفيه.

يذكر أنه سبق ونفت الفنانة هنا شيحة وهي شقيقة شيحة خبر زواجها من الفنان أحمد فلوكس لتظهر في صور مفاجئة في حفل زفاف عائلي متزوجة منه