ياسمين صبري العربية الوحيدة ضمن أجمل 100 وجه في العالم

جهينة نيوز:

أعلن الحساب الرسمي، لمسابقة “تي سي كاندلر”، عبر تطبيق انستجرام، عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم، ليبدأ التصويت عليها من قبل الجمهور.

وجاءت ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم، التي تختارها مسابقة “تي سي كاندلر”، لتكون ياسمين هي العربية والمصرية الوحيدة.

ياسمين صبري تألقت من خلال مسلسل حكايتي في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي