مادورو يوجه الاتهام لشخص آخر لمحاولة اغتياله!

جهينة نيوز:

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن لديه أدلة على أن محاولة اغتياله قبل عام كانت بأمر من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، لكن ليس لديه أي سبب لإلقاء اللوم على دونالد ترامب نفسه.

وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، يقف وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 4 آب من العام الماضي.

وبحسب مادورو، فإن محاولة الإغتيال نفذت بأوامر من قبل بولتون الذي لديه العقلية الإجرامية والتفكير القاتل، وأضاف مادورو: "لا يمكنني إلقاء اللوم على الرئيس ترامب، لا أستطيع في هذه اللحظة، لكن لدي كل الأسباب لطلب إجراء تحقيق حول تصرفات جون بولتون"، تصريحات الرئيس الفنزويلي جاءت في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ماكس بلومنتال.

وكان الرئيس الفنزويلي قد اتهم، في وقت سابق، جون بولتون بقيادة خطة إرهابية للتدخل في شؤون فنزويلا.

يذكر بأن الرئيس الفنزويلي كان قد تعرض في 4 آب الماضي، لمحاولة اغتيال خلال عرض في كاراكاس، باستخدام طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات، ليصاب سبعة من حراس الرئيس الفنزويلي.