الصين تدرس انضمامها للتحالف الأمريكي في الخليج العربي!

جهينة نيوز

ذكر السفير الصيني لدى الإمارات يوم امس الثلاثاء أن بلاده ربما ترسل سفنا من البحرية الصينية لمرافقة سفنها التجارية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الملاحة في أعقاب هجمات على ناقلات.

وقال السفير ني جيان لرويترز في أبوظبي "إذا حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية".

وأضاف لاحقا في رسالة نصية "ندرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج".

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 24 حزيران على تويتر إن الصين واليابان ودولا أخرى "يجب أن تحمي سفنها" في منطقة الخليج حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد قدمت طلبا رسميا لبكين التي تتعامل بحرص في الشرق الأوسط حيث تجمعها روابط في مجال الطاقة بكل من إيران والسعودية.

وواجهت الولايات المتحدة صعوبات في حشد التأييد للائتلاف بين حلفائها الأوروبيين والآسيويين الذين يخشون من أن يزيد ذلك من التوترات مع إيران.

وحتى الآن لم تعلن سوى بريطانيا أنها ستنضم للمهمة لحماية السفن التجارية بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع العلم البريطاني.

وشاركت الصين، التي تملك قاعدة عسكرية في جيبوتي، في مهام مرافقة في منطقة خليج عدن قبالة الساحل الصومالي في إطار تفويض من مجلس الأمن الدولي لمكافحة القرصنة.