زعيم كوريا الشمالية يوجه تحذيرا لواشنطن

جهينة نيوز

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن إطلاق الصواريخ يعد تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء 6 آب، مشيرة إلى أن زعيم كوريا الشمالية شهد إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة امس الثلاثاء.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن الوكالة الكورية الشمالية، نقلت عن كيم جونغ أون، قوله: "هذا الإجراء العسكري كان مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك، الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".

وقالت وكالة يونهاب للأنباء امس الثلاثاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الهوية من إقليم هوانغهاي الجنوبي في البحر باتجاه الشرق.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب أن المقذوفات أطلقت من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان قولها "جيشنا يراقب الوضع في مواقع إضافية ويحافظ على الموقف".

وأجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات في 25 تموز، وفي 31 تموز، ويوم الجمعة الماضي.

وقالت كوريا الشمالية، في وقت سابق امس الثلاثاء، إن التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمثل خرقا لاتفاقيات كوريا الشمالية مع البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان إن كوريا الشمالية ما زالت "ثابتة في موقفنا بحل الأمور من خلال الحوار".

وأضافت "ولكننا سنضطر للبحث عن طريق جديد مثلما أشرنا من قبل" إذا واصلت الدولتان "التحركات العسكرية المعادية"