أبراج الأربعاء 7 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٧/ ٨: يحتاج لتنظيم حياته بشكل أفضل والعيش بسلام، يتطلب اللجوء دائما إلى الأماكن التي يحبها، يعيش في بيئة هادئة، ينصرف للتأمل بعزلة عما يصيبه، جدير بالثقة يتمتع بالجدية الكافية متى تعلق الأمر بالرومنسية، احيانا يكون من النوع اللعوب واحيانا يتسم بالطيبة المفرطة ويميل للتدخل بشؤون الغير، حركة ورحلة وتجدد للحياة، بداية مشروع تجاري، مهمة صعبةوتحسن بالمال، تغيير لمن وضعه يسمح، للبعض قصة حب وللبعض عدم استقرار

الحمل: من الضروري ان تؤسس ميزانية ضمانا لحصولك على مال، وتركز على هدف، لا تأخذ التزام سريع، الحذر ضروري والتغيير الذي يحصل عندك هو إما عن طريق مال من تعويض او رحلة، او يكون متفق عليه عن طريق قروض، مشغول بأمور مالية تعويض او فرصة مال، حتى تشعر بالسعادة انتبه لوضعك المالي

الثور: تجتاز موقفا مهما وخاصة انه تواكبك حظوظ على صعيد شراكة، تعزز شخصيتك وتلفت الانظار بقوة لكن كن دقيقا مع الشركاء، هدئ من من روعك لا تنفعل وتجنب مخالفة القوانين، واحرص على استقرارك، تظهر مسألة مهمة ومربكة

الجوزاء: تقوى معنوياتك وتستعيد حماستك والحظ لجانبك على صعيد الاعمال، اليوم تحقق انتصار وتظهر مزايا رائعة تلفت الانظار وخاصة اذا انتبهت لامورك الصحية والجسدية، تركز على امورك وتغتنم الفرصة لاستئناف حوراتك وتوقع نبأ طيب لك

السرطان: يوم جيد وإيجابي، تتقدم أكثر حتى تتخطى أي عقبة، مثمر في مصالحة ومصافحة من جديد، حسك السليم يجعلك مستفيد في نهاية المطاف تقتنع بأنك اكثر حظا وسحرا، ابتعد عن الغيرة ولتكن حرارة الشوق كبيرة مع شريكك أ حبيبك، قصة تتعلق باولاد أو قواسم مشتركة، قوة واحرص على استقرارك

الاسد: يوم للتقلبات، شان عائلي، تتلقى خبر يحدد مسألة عالقة ولذلك تنجح اليوم بطرح موضوع حساس مع العائلة، تلفت الانظار والاعجاب وتسمع خبرا سارا، خبر يخص العائلة، تتحدث مع شخص ثقة وتطلب مساعدة من غريب او قريب، او تتاكد من راحة داخلية تجاه العائلة

العذراء: تكثر واجباتك، فترة ايجابية تحقق انتصار، تلتزم بالاولويات، أدخل تغييرات مفيدة على جدول أعمالك، مستوياتك تحقق لك أمنية من خلال جيران واخوة او اخوات، يوم مميز تدافع عن قضيتك، لا ترضخ لشروط لا تعجبك لان اليوم فيه اصدقاء وعائلة وتصالح على صعيد عاطفي وتفرح مع الشريك، انتبه من زياراتك

الميزان: يومك جيد وقادر أن تعزز موقعك الذي أنت فيه، معنويات قوية وخاصة الحياة الاجتماعية، اليوم تعطي أفضل ما عندك وتعطي الاولوية لامورك المالية، الكل بخدمتك اليوم، قوي وأفكارك واضحة، خفف مصروف، أشياء واضحة تجلب التغيير، حاول أن تصالح، لا تطيل فترة الزعل

العقرب: اليوم تتحرر من قيد داخلي، اغتنم الفرص لأن يومك فيه نشاط، تحتل الصداقة مكانا واسعا، كنت تعيش فترة صعبة لا تجازف الا بالامور التي يجب ان تحسم، اتجاه صحيح ومواقف معادية كان فيها فوضى وأخطاء، تصليح، من الناحية العاطفية استمع للشريك وتفهم ما يريد، اعتذر بسبب خطأ سابق، القمر ببرجك يعطيك حظوظ جديدة وشكل جميل والشعبية في تصاعد

القوس: يحمل لك اليوم التوتر والضغط، حاذر من الاخصام لا تعادي أحدا، تجنب الخلافات كليا، طباعك ليست هادئة، حاول تسوية اوضاع ساءت مؤخرا، لا تدخل نفسك في مشاحنة لست مستعدا لها، فترة مشحونة بالخلافات كن حذرا

الجدي: يومك فيه فرص وصداقات عميقة جدا، يتقرب الاصدقاء منك، اجواؤك فيها اتفاقية سواء في عمل او مهمة، تصل لامور تناسبك مع الاصدقاء، عزيمة غداء او عشاء، معارف قديمة او جديدة، جو الصداقات عنوانك

الدلو: نهار مضغوط بعض الشيء، لحظات متوترة على صعيد مهني وعائلي، النوايا لن تكون لصالحك، انتبه لعملك، نظم أمورك، لا تؤجل، تأخذ مبادرة وتجد حلا حتى يمشي وضعك، انت تحت المراقبة، انتبه وظف رغبتك برؤية الشريك، حاذر من الالتباسات ووجه طاقتك بالاتجاه الصحيح، حاذر من الفوضى، والأخطاء

الحوت: اليوم جيد للحركة، رغبتك تتزايد، تطوير خاص على صعيد مهني أو فكري، اليوم محط أنظار، يوم للأحلام للأخبار من مسافات بعيدة، تستقبل زوار وتودع زوار، تحكي بأوراق ومعاملات وأنت بحاجة لمشاعر قوية واعادة النظر ببعض القرارات