وزير المواصلات "الإسرائيلي": زرت الإمارات سعيا لتطبيع علني

جهينة نيوز:

قال وزير الاستخبارات والمواصلات في كيان الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه زار الإمارات مؤخرا في إطار سعيه لتطبيع معلن مع دول الخليج، مشيرا إلى أن العلاقات معها قد تطورت.

ونقلت صفحة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر" تصريحات لـ"كاتس" قال فيها إنه يسعى لتطبيع علاقات علني وتوقيع اتفاقيات مع دول الخليج.

وأشار إلى عدم وجود نزاعات بين "إسرائيل" والدول الخليجية، إضافة إلى عدم وجود حدود مشتركة تجمعهم.

وخلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الثلاثاء، قال "كاتس" إنه زار في الشهور الأخيرة أبوظبي، وشارك في مؤتمر للأمم المتحدة في إطار نشاطه السياسي.

وأضاف أنه يسعى، بدعم مطلق من رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، إلى العمل للوصول إلى تطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومعلنة مع دول الخليج.

وأوضح أن هدفه الأساسي هو "ارتقاء" العلاقات مع دول الخليج، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مسؤول كبير في الإمارات (لم يعلن اسمه)، وتوصل معه إلى تفاهمات جدية، دون أن يوضحها.

ولفت إلى أنه ناقش أيضا فكرته حول بناء سكة حديد من الخليج لميناء حيفا لنقل البضائع من أوروبا إلى دول الخليج برا.

وقال: "لا يوجد صراع بين إسرائيل وبين دول الخليج، ولا يوجد لنا حدود معهم، هناك فقط القضية الفلسطينية".

وأضاف: "أرى أننا سنتمكن من تحقيق هدف إقامة علاقات علنية مع دول الخليج في السنوات القريبة".