روحاني لـ ماكرون :التعاون النفطي والمصرفي من أهم حقوق ايران في الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء الحلول لخفض التوتر في المنطقة و بذل الجهود في اطار اقرار حقوق الشعب الايراني المنصوصة في الاتفاق النووي .

وقال روحاني : مع الاسف وتزامنا مع الجهود الايرانية والفرنسية لخفض التوتر و خلق ظروف مناسبة للتعايش المستديم في المنطقة فاننا نلاحظ اتخاذ اجراءات استفزازية من قبل الامريكيين .

واضاف : نحن نؤكد على أمن وحرية الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز وعشرات السفن تبحر يوميا بحرية والقوات الايرانية وفقا للقوانين تقوم بعملية المراقبة في هذه المنطقة.

ووصف روحاني المفاوضات التي جرت خلال الاشهر الاخيرة بانها ايجابية وخطوة الى الامام وقال : ان هدف ايران من خفض التزاماتها هو تحقيق مصالح البلاد في اطار الاتفاق النووي و ان التزام الجانبين بتعهداتهما يعد امرا هاما لترسيخ وديمومة هذا الاتفاق.

واشار الرئيس روحاني الى ضرورة بذل الجهود للتسريع في وتيرة العلاقات والتعاون المصرفي والنفطي بين ايران وسائر الدول باعتبارها اهم الحقوق الاقتصادية الايرانية في اطار الاتفاق النووي مؤكدا على ضرورة دراسة المقترحات في مسار التوصل الى حلول مناسبة وعادلة في هذا الصدد.

واستطرد قائلا : ان تعزيز التعاون بين ايران واوروبا بامكانه ان يوفر اجواء هادئة ومطمئنة للمنطقة والعالم ،وفرنسا التي تجمعها اواصر شراكة عريقة مع ايران في الاتحاد الاوروبي بامكانها ان تلعب دورا بناء في هذا الاطار.

من جانبه جدد الرئيس الفرنسي في الاتصال الهاتفي على التزام باريس بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي وقال: ان التوصل الى نتيجة تحظى بموافقة الجانبين وتحقق مصالح ايران في الاتفاق النووي يعد امرا هاما بالنسبة لباريس .

ورحب ماكرون بمقترح روحاني لاجراء مشاورات من قبل الخبراء والمسؤولين الايرانيين والفرنسيين للتوصل الى حلول مناسبة بشان القضايا و مختلف المواضيع الاقليمية والدولية مؤكدا على ضرورة التعاون بين طهران وباريس في هذا الاطار.