تقرير يفضح الطوفان الذي قد يعصف باقتصاد أمريكا

جهينة نيوز:

كشف تقرير صحفي عما وصفه بـ"الطوفان الذي يمكن أن يعصف باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الفترة المقبلة".

نشر موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي تقريرا حول ناقوس خطر بدأت مراكز بحثية تدقه، حول أزمة جديدة مرتقبة يعيشها الاقتصاد الأمريكية.

وأشار المعهد الأمريكي للإفلاس أن المزيد من الأشخاص تقدموا بطلبات إشهار إفلاس أفراد في 5 ولايات خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت أن نسبة من أشهروا من الأفراد إفلاسهم خلال شهر يوليو زادت بنحو 5% على مستوى البلاد، لكنها وصلت إلى مستويات مفزعة في 5 ولايات أمريكية، وهي: "ألاباما، وتينيسي، وجوريجا، وميسيسيبي، ونيفادا".

وتم تسجيل 64 ألف و283 طلب إشهار إفلاس أفراد خلال شهر يوليو بزيادة وصلت إلى 241 ألف و62 طلب إشهار إفلاس عن نفس الفترة من العام الماضي 2018.

وقالت إن تلك الأرقام مفزعة، خاصة وأن هناك أكثر من 45 مليون و298 ألف ملف إشهار إفلاس في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بزيادة أكثر من نصف مليون طلب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الموقع أن طلبات إشهار إفلاس الأفراد، هي عملية قانونية تمنح المدينين الذين يعانون من ضائقة مالية، بداية جديدة يمكن من خلالهم وضع نظام جديد لدفع ديونهم إلى دائنيهم.