فضيحة عنصرية جديدة للشرطة الامريكية

جهينة نيوز:

اعتذرت شرطة مدينة غالفستون بولاية تكساس الأمريكية لمواطن من ذوي البشرة السمراء بعد قيام ضابطين باقتياده مربوطا بحبل ومكبلا بالأصفاد، فيما كانا يمتطيان حصانيهما، عبر شوارع المدينة.

وقدم رئيس قسم الشرطة في غالفستون، فيرنون هيل، اعتذاره للمواطن دونالد نيلي (43 عاما) بعدما انتشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي صورة تظهره وضابطي الشرطة إثر توقيفهما له السبت الماضي.

وأثارت طريقة تعامل الشرطة مع نيلي فضيحة و موجة انتقادات حادة واتهامات بالعنصرية من جانب مستخدمي الإنترنت، حيث شبهها البعض بما كان يتعرض له الزنوج خلال عصر العبودية في الولايات المتحدة.

وقال هيل في بيان نشر على صفحة شرطة غالفستون في "فيسبوك": "قبل كل شيء أعتذر للسيد نيلي عن التسبب بشعوره بالإهانة"، مشيرا إلى أن الشرطيين استعملا طريقة غير مناسبة لاحتجازه، لأنهما "قدّرا الموقف بشكل خاطئ".

وأضاف: "كانا يستطيعان انتظار وحدة نقل" لإيصاله إلى مركز للشرطة، مؤكدا أن قسمه "قام بتغيير سياسته على الفور" لمنع استخدام طريقة الاحتجاز هذه.