الخارجية الفنزويلية: تجميد أصول حكومتنا هو إرهاب اقتصادي أميركي

جهينة نيوز:

وصفت وزارة الخارجية الفنزويلية الثلاثاء تجميد أصول فنزويلا بأنه “إرهاب اقتصادي من طرف الولايات المتحدة”. وأشار إلى أن “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف لإفشال الحوار السياسي في البلد”.

وقال الوزارة في بيان لها إن “حكومة فنزويلا تعلن أمام المجتمع الدولي عن عدوان خطير من طرف إدارة ترامب، وهو إرهاب اقتصادي ضد الشعب الفنزويلي، حيث أصدرت واشنطن مرسوماً الذي يضفي الطابع الرسمي على الحصار الإجرامي الحالي للاقتصاد، المالية والتجارة”.

وأضافت الوزارة “أصبح من الواضح أن الحكومة الأميركية وحلفائها تؤيد إفشال الحوار السياسي في فنزويلا”.

وكالات