إعلام العدو : اسقاط طائرتين إسرائيليتين في ليبيا

جهينة نيوز:

أسقطت الجيش الليبي الوطني الأسبوع الماضي طائرتين استطلاع خلال المعارك السابقة مع قوات الحكومة المعترف بها دولياً وتم اكتشاف أن الطائرتين صنعتا في "إسرائيل".

ووفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية التي نقلت النبأ عن مصادر أجنبية، أن طائرتين إسرائيليتين سقطتا الأسبوع الماضي خلال معارك الليبية الداخلية في منطقة العزيزية".

وأشارت القناة إلى أن الطائرتين من نوع "اوربتر 3 اسرائيلية الصنع".

وتتساءل القناة الإسرائيلية، كيف وصلت طائرات إسرائيلية الصنع إلى ساحة المعركة في ليبيا، مستذكرة بالقول: "ربما دخلت طريقها عبر بلدان أخرى".

وأشار إلى أن أذربيجان اشترت طائرات "اورتبر3" إسرائيلية الصنع في وقت سابق، متوقعة أنه تم نقل تلك الطائرات إلى تركيا التي سلمتها إلى وحدات عسكرية ليبية وفقاً لمزاعمها.