الولايات المتحدة ترسل 3700 جندي إلى الأردن

جهينة نيوز:

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3700 جندي إلى الأردن للمشاركة في التدريبات السنوية، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للقيادة المركزية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية, علماً بأن الاردن يستضيف قاعدة عسكرية امريكية و يوجد في الاردن قوات امريكية.

وفقا للقوات المسلحة الأمريكية، ستجري المناورات الحالية في الفترة من 25 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول، بمشاركة 28 دولة فيها، ضمن تدريبات "الأسد المتأهب".

وتتضمن التدريبات "سيناريوهات مختلفة، مثل القيام بمهام قصف طويل المدى، وعمليات الأمن البحري وتحييد التهديدات في الفضاء الإلكتروني".

يذكر أن تمرين "الأسد المتأهب" ينفذ على أراضي المملكة الأردنية منذ عام 2011 (بداية الحرب على سورية) في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب، فيما يحظى التمرين بمشاركة واسعة من مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى العديد من المشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.