رصد مقاتلة "إف-22" أمريكية مصابة في سوريا

جهينة نيوز:

منذ قامت اف-22 بالتحرش بقاذفة روسية طراز سو-24 لتكتشف المقاتلة الامريكية خلال لحظات انها اصبحت هدف أمام مقاتلة روسية طراز سو-35 و إختفت اف-22 من الاجواء السورية تجر خلفها ذيول الخيبة و الاذلال و لكن يبدو أنه مع إنتهاء عمليات القوات الروسية شمال سورية عادت اف-22 لتخترق السيادة السورية مجدداً.

ونقلت صحيفة"ديفينس بلوغ"، أن مقاتلات الشبح الامريكية من الجيل الخامس "إف-22" قد استأنفت رحلاتها (الغير شرعية) فوق سوريا.

ولفتت تغريدة لمستخدم @obretix انتباه الصحيفة، الذي علق على صورة لطائرة رابتور "إف-22" وهي تتزود بالوقود في مكان غير محدد.

كتب المستخدم في التغريدة: طائرة "كي سي-135" تزود بالوقود مقاتلة "إف-22" شمال شرقي مدينة الرقة السورية.

ولاحظ مستخدم آخر أن طلاء تقنية التخفي قد تضرر على أنف المقاتلة.

يذكر أن إف-22 "EAA AirVenture" شاركت في معرض في يوليو/تموز، وقد تم توثيق تقنية التخفي المتضررة للطائرة على صورة.

في نفس الشهر، وصلت القوات الجوية الأمريكية "إف-22" لأول مرة إلى قاعدة العديد في قطر.

يذكر أن الطائرة تفقد بسهولة الطلاء أو الكساء الممتص لإشارات الرادار الكاشفة عند ملامسة الوقود وزيت التشحيم، فتظهر على شاشة الرادار. وليس هذا فقط، بل بدأ الطلاء ينسلخ ويتشوه بعد استخدام مقاتلة "إف-22" في سوريا في ظل الحرارة الشديدة. وأكد جون كوتيم، مدير مشروع طائرة "إف-22" في شركة "لوكهيد مارتين"، وجود المشكلة، مشيرا إلى أن الغبار الرملي والمطر لا يساعدان على انسلاخ الطلاء فحسب، بل يعيدانه إلى حالته الابتدائية السائلة.