صفقة تبادلية غير متوقعة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي

جهينة نيوز:

في صفقة ربما تبدو غريبة ومفاجئة للكثيرين، اتفقت إدارة يوفنتوس مع نظيرتها في مانشستر سيتي، على عقد صفقة تبادلية قبل يومين من إقفال سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن الصفقة تشمل دفع "السيتي" مبلغا ماليا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى انتقال البرازيلي دانيلو إلى يوفنتوس، مقابل حصول الأول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي لـ"السيدة العجوز" جواو كانسيلو.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كانسيلو وصل اليوم إلى مانشستر للخضوع للفحص الطبي الروتيني، تمهيدا لانضمامه إلى "السيتي"، في المقابل، وافق دانيلو على توقيع عقد يدافع بموجبه عن ألوان يوفنتوس خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشارك كانسيلو البالغ 25 عاما "السيدة العجوز" الموسم المنقضي في 25 مباراة، وسجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة أخرى لزملائه، بينما ظل دانيلو (28 عاما) حبيس دكة البدلاء في غالب مباريات "السيتي" في الموسم الماضي.