وزير الكهرباء يعلن بدء الاعمال الانشائية لمشروع محطة توليد كهرباء اللاذقية

جهينة نيوز:

اعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي من موقع العمل بدء الاعمال الانشائية لمشروع محطة توليد كهرباء اللاذقية بمنطقة الرستين حيث يقوم بتنفيذ المشروع شركة مبنا الايرانية والذي يتالف من مجموعتين غازيتين ومجموعة بخارية بمجموع استطاعة 540 ميغاواط وبتكلفة 213 مليار ليرة سورية وعلى ارض بمساحة تصل الى 400 دونم خلال مدة 3 سنوات تسلم وتوضع بالخدمة على مراحل حيث سيتم وضع المجموعة الغازية الاولى خلال /22 / شهرا والمجموعة الغازية الثانية خلال /24/ شهرا والمجموعة البخارية الثالثة خلال 34 شهر وذلك بالتزامن مع تنفيذ خط الغاز المغذي للمشروع بطول / 76 /كم.

ويأتي هذا الإنجاز بدعم حكومي كبير ومستمر ويعتبر ثمرة للتعاون الهام بين الجانبين السوري والإيراني و تكمن أهمية هذا الإنجاز الاستراتيجي للمنظومة الكهربائية فى سورية بشكل عام لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مستقبلا لمواكبة عملية الانتاج الصناعية والسياحية والزراعية و الخدمية وذلك تزامنا مع انتصار بواسل جيشنا العربي السوري وانجازاته في الميدان .