أرخص مدن العالم للسياحة الفاخرة حسب دراسة استقصائية

جهينة نيوز:

واحتلت العاصمة الإيطالية مكان الصدارة في أرخص المدن السياحية لعام 2019 في دراسة استقصائية جديدة قارنت أسعار النقاط الساخنة السياحية، متقدمة على باريس ونيويورك وميلانو ولندن ودبي وبرلين في المراتب الأولى.

ونظرت الدراسة التي أجرتها داي بريك هوتيلز في متوسط تكلفة مجموعة من العوامل في كل مدينة، بما في ذلك غرفة الفندق، والنقل من المطار، ومناطق الجذب السياحي، ووجبات الطعام الممتازة.

أثبتت روما أنها أرخص المدن السبع بتكلفة تبلغ 333.90 جنيه إسترليني (466 دولاراً) للشخص الواحد.

وعلى الرغم من أن المدينة لم تثبت أنها الأرخص في عوامل أخرى مثل مشاهدة معالم المدينة، إلا أنها أثبتت بشكل عام أنها تقدم أفضل قيمة مقابل أموال السياح، وكانت أيضاً أفضل مكان لتناول وجبة طعام رخيصة.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون برلين من بين خياراتك لقضاء عطلة في المدينة ذات الميزانية المحدودة. وكبداية، يمكنك أن تتمتع بأفضل مناطق الجذب في المدينة مجاناً، ناهيك عن أنها أثبتت أنها المدينة التي تقدم أرخص إقامة في الفنادق.

وإذا كنت تبحث عن استشكاف خيارات طعام جديدة، تقدم دبي مجموعة من هذه الخيارات بأرخص الأسعار بين المدن التي شملتها الدراسة.

وعلى الطرف الآخر من المقياس، كانت باريس أغلى مدينة بمتوسط تكلفة 651.20 جنيه إسترليني (911 دولاراً) للشخص الواحد، أي ما يقرب من ضعفي الأسعار بالمقارنة مع روما.

وكان لمدينة الأنوار أعلى الأسعار للغرف الفندقية، وكذلك وجبات الطعام الفاخرة أو حتى الوجبات الرخيصة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.