انتبهوا من ألم الرقبة فقد ينذر بحالة مرضية

جهينة نيوز:

يُجري الفرد تحاليل طبية شاملة بانتظام من دون الالتفات إلى أهمية الرقبة كعضو أساسيّ في الجسم، وقويّ يسمح للرأس بالتحرّك بسهولة. وبالرغم من أنّ الألم الذي يصيب الرقبة لا يشير إلى مشكلة صحيّة خطرة، شرح موقع "Harvard Health" عن مرض نادر وخطر قد يصيب الرقبة، يجب الوقاية منه.

ما هو "تسلُّخ شرايين العنق"؟

قد يكون مصدر الألم الذي تشعر به في الرقبة يُعرف بـ"تسلُّخ شرايين العنق" (Cervical artery dissection)، حيث يتمزّق أحد الشرايين في الرقبة، إمّا الشريان السباتيّ (Carotid artery) أو الشريان الفقريّ (Vertebral artery). وقد يؤدّي هذا التمزّق في طبقة الشرايين الداخليّة إلى تسرب الدم بين طبقات جدار الشريان، ما يُسبب "تجلّط الدم". وبعد ذلك، يحدث إما انسداد في مجرى الدم في الشريان أو ينتقل تجلّط الدم إلى أحد شرايين الدماغ. وفي الحالتين، تكون النتيجة الإصابة بسكتة دماغيّة لأنّ شرايين الرقبة تسمح بنقل الدم إلى الدماغ.

ما هي الأسباب؟

ومع أنّ "تسلخ شرايين العنق" يُصيب فقط شخصين من بين ألف شخصٍ في السنة، فهو العامل الأكثر شيوعًا الذي يسبب سكتة دماغيّة لدى الأفراد ما تحت سنّ الـ50. وتظهر هذه المشكلة الصحيّة لدى هذه الفئة العمريّة لسببين أساسيّين، هما:

أولًا- أوضحت خبيرة علم الأعصاب الأستاذة نتاليا روست أنّ الأشخاص الذين يعانون من "اضطرابات في النسيج الضام" (connective tissue disorders)، وهو اضطراب وراثي، هم أكثر عرضةً لتمزّق الشرايين، خاصةً في سنّ مبكرة.

ثانيا- قد تؤدي حركات الرقبة التي يقوم بها الشباب خلال تمارين الرياضة إلى التمزّق بشكلٍ أسرع. وذلك، بعدما لاحظت روست هذا النوع من التمزّق في الشرايين عند الشباب الذين يقومون بما يُعرف بـ"تمارين عاليّة الكثافة" (High-intensity exercises). إضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الدراسات وجود حالات تسلخ لدى الأشخاص الذين يقومون بتمارين شاقّة كرفع الأثقال، أو الذين يقومون بحركات رقص سريعة أو حتى حركات اليوغا.

لذلك، يجب أخذ الحذر عند ممارسة مختلف أنواع الرياضة والانتباه لبعض الوضعيات الخطرة مثل وضعية الوقوف على الكتف (Shoulder stand) لتفادي أيّ إصابة خطرة.

بالإضافة إلى التمارين الرياضيّة، قد تؤثر بعض الحركات في حياتك اليوميّة على صحة رقبتك، مثلًا في صالون الحلاقة، عندما تميل رأسك إلى الوراء لكي تغسل شعرك فوق المغسلة، فقد تؤدي هذه الحركة إلى "تمديد مفرط في العنق" (Hyperextension). وبالرغم من أنّها حالة نادرة جدًا، تنصح روست بوضع وسادة تحت الرقبة لتفادي إلتوائها.

ألم غريب ومتواصل

عندما تُصاب بـ"تسلخ شرايين العنق"، تشعر بألم غير طبيعيّ ومتواصل يرافقه صداع شديد. في حال تمزّق الشريان السباتيّ، تشعر بألم في جانب الرقبة يصل إلى طرف العين الخارجيّ. أمّا بالنسبة لتمزّق في الشريان الفقريّ، فتشعر بألم حاد في قاعدة الجمجمة.

ومن الجدير ذكره، أنّه عليك الإتصال بالطوارئ فورًا عندما تشعر بهذا النوع من الألم وخاصةً إن كنت تعاني من أعراض السكتة الدماغيّة كالدوخة وازدواج الرؤية (Double vision) وحركات لاإراديّة في العين، وفقدان التوازن عند المشي.