سافرت حول العالم مجاناً... غرباء تكفّلوا بكل تفصيل في رحلتها

جهينة نيوز:

سافرت عارضة بريطانية لمسافة 10000 ميل حول العالم إلى اوستراليا مجاناً عبر الطائرات والجرارات والسيارات والعبّارات والحافلات ودراجات التوك توك. كل ذلك لجمع الأموال من الجمعيات الخيرية، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.

وصلت الأم إيلين هاريس (32 سنة) إلى سيدني بفضل الغرباء اللطفاء الذين ساعدوها في الوصول إلى هناك من المملكة المتحدة. وبدأت إيلين، التي كانت في التصفيات النهائية لأفضل عارضة أزياء في المملكة المتحدة، المغامرة على الجرار، تاركة منزلها في فورفار، أنغوس.

سافرت إيلين إلى ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وبانكوك وكمبوديا وفيتنام وكوالالمبور قبل وصولها إلى سيدني. وكل ذلك بدون نقود. واحتفلت بنهاية التحدي الذي دام 10 أيام بتسلّقها جسر مرفأ سيدني الشهير، على الرغم من استنفادها قوتها.

خلال رحلتها، كانت تقتات على وجبة واحدة يوميًا وألواح البروتين، وقد اعتمدت على سخاء الآخرين في الرحلة. حتى إنّها اضطرت إلى ترشيد وتقنين المياه، وبطارية هاتفها وطعامها بينما كانت تتنقل من شاحنة إلى أخرى. وأشارت إيلين إلى أن الجزء الأصعب هو الحرمان من النوم ورحلة الـ25 ساعة في الحافلة من بانكوك إلى فيتنام، ثم كمبوديا.

وشرحت إيلين: "لم أطلب من أحد أن يعطيني شيئاً، لكن بمجرد أن أخبرهم عن مسيرتي، يباشرون بتقديم المساعدة عبر المال والطعام، وكنت أشعر بالامتنان الشديد". وبحلول اليوم الثالث، بدأ التحدي بأكمله ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح الجميع يشجّع رحلتها التي بدأت على جرّار في اسكتلندا. وعبّرت ايلين قائلة: "الرحلة بأكملها كانت سريالية".

لقد واجهت إيلين التحدي المتمثل في جمع الأموال لعيادة لتقديم خدمات طب الأسنان والعناية بالأطفال في جزيرة سال، قبالة الساحل من غرب أفريقيا.

وشرحت الأم الملهمة: "شعرت أن معظم القصص التي يُبلّغ عنها تتعلق بالمخاطر، لذا فكرت في شيء سيظهر الخير لدى الناس في العالم ".د