الموسم الثالث لـ" نانسي عجرم" ضمن " ذا فويس كيدز"

جهينة نيوز:

يقوم برنامج "ذا فويس كيدز" باختيار أعضاء لجنة التحكيم الخاصة به ومن بين الاسماء التي تأكدت مشاركتها اسم الفناة اللبنانية نانسي عجرم التي سبق وأن شاركت بموسمين

وتشير معلومات صحفية على طرح بعض الاسماء الفنية مثل محمد حماقي ليكون ضمن اللجنة وأيضا الفنانة دنيا سمير غانم لتنضم إلى لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" والتي سبق أن شاركت ضمن لجنة تحكيم "اكس فاكتور" إلى جوار الفنان راغب علامة وإليسا منذ ثلاث سنوات.

كما تردد ضمن طرح الأسماء اسم الفنان حسين الجسمي ليكون ضمن لجنة تحكيم البرنامج، إلا أنه وبحسب معلومات خاصة، فإنه لا يرغب بالمشاركة بأيّ برنامج كعضو لجنة تحكيم، لأنّه لا يميل إلى التصوير الأسبوعي وحلقات البث المباشر ويكتفي بتجربته الوحيدة واليتيمة في برنامج "اكس فاكتور" الذي سبق أن شارك ضمن لجنة تحكيمه منذ خمس سنوات وكان ضمن اللجنة حينها وائل كفوري و كارول سماحة و إليسا