إزاحة الستار عن قنابل ايرانية متطورة ذكية

جهينة نيوز:

برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي ازيح الستار الثلاثاء عن قنابل متطورة ذكية مصنعة من قبل خبراء منظمات الصناعات الدفاعية والالكترونية بوزارة الدفاع.

والقنابل التي ازيح الستار عنها هي قنابل “ياسين” و”بالابان” المتطورة الذكية الموجهة، إضافة إلى قنابل ذكية بالغة الدقة من الجيل الجديد لسلسلة “قائم”.

وفي تصريح له خلال مراسم إزاحة الستار عن هذه القنابل، أكد العميد حاتمي أن “وزارة الدفاع لن تتوانى لحظة في الدفاع عن البلاد رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر اميركا واذنابها.”

وحول خصائص هذه القنابل قال العميد حاتمي إن قنبلة “بالابان” ذات اجنحة قابلة للطي لزيادة المدى وكذلك منظومة توجيه مبنية على INS&GPS لزيادة الدقة.

وحول كيفية عمل هذه القنبلة قال إن قنبلة “بالابان” مجهزة بآلية “الأجنحة المطوية” لنصبها تحت المقاتلة “كرار”. يتم تحديد ونقل خصائص الهدف قبل التحليق إلى مجموعة التوجيه والسيطرة، بعد اطلاق القنبلة تفتح الاجنحة المطوية وتتحرك نحو الهدف بمساعدة منظومة التوجيه.

وحول خصائص القنبلة “ياسين” قال العميد حاتمي، إن “هذه القنبلة الموجهة بعيدة المدى قادرة كقنبلة ذكية على الاطلاق من مسافة 50 كم وتوجيهها نحو الهدف وإصابتها. ورأى العميد حاتمي أن “من أهم خصائص هذه القنبلة هي إمكانية استخدامها في جميع الظروف المناخية في الليل والنهار، وإمكانية نصبها على الطائرة ذات الطيار ومن دون طيار وزيادة أمن وسلامة المنظومة والقدرة على انجاز العمليات في المديات القصيرة والبعيدة.”

المصدر: وكالة أنباء فارس