الأمم المتحدة تكشف ما يمتلكه "داعش" من أموال!

جهينة نيوز:

كشفت الأمم المتحدة عن المبالغ المالية التي يمتكلها تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن فقد كثير من الأراضي في العراق وسوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن تنظيم "داعش" يمتلك مبالغ مالية تصل إلى 300 مليون دولار، حسب "سي تي في نيوز".

وتابع غوتيريش أنه ليس للتنظيم الإرهابي أي سيطرة مالية على الأراضي أو السكان.

وأكد تقرير الأمم المتحدة الذي قدم إلى مجلس الأمن إن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم "قد يكون مؤقتا".

وأضاف أن التنظيم قد يوجه الأموال لعمليات إرهابية في العراق وسوريا وخارجهما عبر شركات غير رسمية لتحويل الأموال.

وأعلن العراق في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".