روحاني: شرط قبول المفاوضات مع أمريكا هو رفع كل العقوبات

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب.

وأضاف روحاني بحسب وكالة "رويترز": "إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال ظريف في حينها، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر": "السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم... هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.