الصين تحذر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا من نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

جهينة نيوز:

حذرت الصين اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ داعية أيضا دول المنطقة خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى أن تكون "حذرة".

وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية للصحافيين "الصين لن تبقى مكتوفة، وستكون مضطرة إلى اتخاذ تدابير انتقامية في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم"، بحسب فرنس برس.

وردا على سؤال، لم يرد فو بأن يقول ما سيكون عليه رد بكين. وحذر قائلا "ندعو الدول المجاورة إلى توخي الحذر وعدم السّماح بنشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها، لأن هذا لن يكون في مصلحة أمنها القومي".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال السبت في أستراليا إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، ربما خلال شهور.

وردا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليديّة جديدة متوسّطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي أقلته إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر أسبوعا "نعم نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت".

وأضاف لصحافيين رافقوه في جولته "أفضّل أن يتم ذلك خلال أشهر، لكن هذه الأمور تستغرق عادة وقتا أطول من المتوقع"، ولم يحدد إسبر المكان الذي تعتزم فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، متابعا "لا أريد التكهن.. إنها أمور نناقشها دائما مع الحلفاء".