كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجهولين

جهينة نيوز:

قالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الهوية من إقليم هوانغهاي الجنوبي في البحر باتجاه الشرق.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب أن المقذوفات أطلقت من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان قولها "جيشنا يراقب الوضع في مواقع إضافية ويحافظ على الموقف".

وأجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات في 25 تموز، وفي 31 تموز ويوم الجمعة الماضية.

ويعتقد أن بيونغ يانغ تختبر صواريخ قصيرة المدى.

من جانبها قالت كوريا الشمالية اليوم إن التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمثل خرقا لاتفاقيات كوريا الشمالية مع البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان إن كوريا الشمالية ما زالت "ثابتة في موقفنا بحل الأمور من خلال الحوار".

وأضافت "ولكننا سنضطر للبحث عن طريق جديد مثلما أشرنا من قبل" إذا واصلت الدولتان "التحركات العسكرية المعادية