الإدارة المحلية: الاكتتاب وحجز مقاسم صناعية وحرفية خلال زيارة المعرض.. 150 باصاً لنقل الزوار

جهينة نيوز:

بين مدير المدن والمناطق الصناعية المشرف على جناح وزارة الإدارة المحلية والبيئة في المعرض المهندس علي بلال أن مساحة القسم المخصص للوزارة يصل إلى 204 م2، منوهاً بأن المشاركة ستكون من خلال التركيز على الترويج للمدن الصناعية (عدرا- الشيخ نجار- حسياء)، عبر عرض الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين (المحليين والعرب والأجانب)، وعرض مميزات الاستثمار، وحزمة التشريعات والخدمات والتسهيلات المقدمة، مع عرض فرص الاستثمار المتاحة بكل مجالات الاستثمار: الصناعي والتجاري والخدمي والبيئي، وبيان التطور الحاصل بأهم المؤشرات الاقتصادية للمدن الصناعية وجميع الانجازات المحققة على أرض الواقع.

و أشار حسبما افادت صحيفة الثورة إلى أنه سيتم تقديم شرح عن آلية الاكتتاب والتخصص بالمقاسم الصناعية والحرفية، والمساحات المتوافرة، واستلام طلبات الاكتتاب، كذلك التعريف بتوزع المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات، مع عرض تجربة المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بمحافظة السويداء كمشروع رائد في هذا المجال، لافتاً إلى أنه سيتاح للمستثمرين الراغبين بالاستثمار إمكانية الاكتتاب وحجز مقاسم صناعية وحرفية خلال زيارة المعرض ومتابعة اجراءات التخصيص لدى المدينة لاحقاً.

أما في مجال عمل المديرية العامة للمصالح العقارية، فسيتم تقديم خدمة الاستعلام عن الملكية، وعرض الخدمات العقارية الجديدة، إضافة إلى عرض نماذج عن الأجهزة المساحية القديمة والحديثة، كذلك سيتم التعريف بمراكز خدمة المواطن وخدماتها وانتشارها ضمن المحافظات، مع الإعلام عن جميع الأوراق المطلوبة للخدمت المقدمة، كما سيتم تقديم خدمات وزارة الداخلية (السجل المدني- السجل العدلي)، وخدمة السجل العام للعاملين في الدولة، إضافة إلى توزيع الأدلة المتعلقة بخدمات مراكز خدمة الموطن (غير موظف- تصديق وثائق- مصالح عقارية- سجل مدني- سجل عدلي- عقود إيجار..).

وأوضح بلال أنه سيتم تسليط الضوء على النشاطات البيئية، وتنفيذ لقاءات توعوية مع المواطنين في الساحات على أرض مدينة المعارض للتوعية حول الحفاظ على البيئة بشكل عام، ونظافة المكان بشكل خاص، وذلك بالتعاون مع منظمة شبيبة الثورة، وزوار المعرض، مضيفاً أنه سيتم التعريف بمركز الدعم البيئي الوطني والمرصد البيئي الوطني، مع عرض لمشاريع إنارة الشوارع وضخ مياه الآبار بالطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، ومجالات الاستفادة من الطاقات المتجددة، وكذلك الإضاءة على الخدمات التي تؤديها أفواج الإطفاء.

كما ستشارك الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق بفعاليات المعرض عن طريق تأمين نقل زوار المعرض من دمشق وريفها إلى أرض مدينة المعارض، وبالعكس، طيلة فترة انعقاد المعرض بواقع 150 باصاً.