أبراج الثلاثاء 6 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز:

جهينة نيوز-خاص

مولود ٦/ ٨: شخص ثابت، يكرس حياته لكل ما يعتقده انه صواب، قادر على التحكم بنفسه، شديد الوعي، احياناً يتجاهل وهو سلاحه الاقوى، يحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، شخص يسيره العقل والفكر، يكره المصروف والدفع بغير طريق، ناجح وجيد ومنظم، سنة تحمل لك تغيير سكن او ممكن نقل من مكان لآخر، سنة ترويج بمجال فني اعلامي صحافي لذلك يوجد تقلبات غير متوقعة لكن حركة النجاح بالمسائل المالية سوف تكون اكثر اي فرصة للتعلم سوف يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم

الحمل: مهتم بشأن شخصي او عائلي، اذا احببت المغامرة كن دقيقا واحسب حسابا لكل القضايا وبما انك تحب الاوضاع الصريحة هذا يساعدك على اجتياز بعض العراقيل والصعوبات، بعد الظهر تحقق نجاح عن طريق انتصار في مباريات او قضية او قد تكتشف سر يخصك وتكون مؤثرا في محيطك، تفاوض بشكل ذكي وتركز على الامور المالية

الثور: حاول ان تساعد نفسك، قد تضطر لزيارة احد الاصدقاء وتحقق النجاح لكن بعد ان تراجع اعمالك بتروي وتدرس كل الاتفاقيات، تنظم امورك وتنهي المهم منها، حاول ان تترك مشاعرك وانتبه لصحتك، مساء تدخل فترة عاطفية ويبدو انك تدخل فترة تعالج وضعك فيها، اذا هرب منك الشركاء سيكون بسبب انك تعاني من قلق عاطفي، حاول تعزيز علاقتك بالشركاء، تلتقي بحبيب على غير موعد ويتجاوب معك القدر

الجوزاء: مازال الحظ يبتسم لك وتستطيع ان تناقش وتنسجم في لقاءات جميلة، تسطع جاذبيتك وتتعرف صدفة تناسب مصالحك، بما ان لك يومين رائعين وفرصة مميزة، مساء يتراكم العمل بانتقال القمر للعقرب تجنب هذه الفترة اي اتفاق او عمل اضافي، مساء تشعر بفائض من الاعمال

السرطان: مشغول بامور عائلية وبيتية، ربما تصطدم باحد افراد عائلتك لكن ساعات المساء يلعب الاصدقاء دةر مهم باحداثك، فترتك فيها لقاءات وتبحث عن عمليات تجارية وتفرح بقضية اولاد تتعلق بالمحيط العائلي، الفترة المقبلة مؤثرة بالآخرين وفيها مبادرات، تزدهر حياتك العاطفية وتلتقي بحبيب على غير موعد

الأسد: لديك حركة، القمر بالميزان عندك مناقشة مشاريع مهنية، لا تفض بأسرارك وتكشف اوراقك، ابتسم هناك مفاجأة تريحك بسفرة قصيرة او لقاء، الصعوبات تظهر بانتقال القمر لمربعك، صعوبات ومواجهات ويجب ان تتقبل افكار العائلة، برهن عن مهاراتك قد تنجح بمباراة او منافسة، لا تراهن على جديد لان الجديد بالعاىلة، انه اعمالك بسبب عرقلة او تأجيل

العذراء: حاول ان تستفيد هذا اليوم من تحقيق امنية او توسيع دائرة تحركاتك، تعالج وضع مادي بذكاء وتقدم مساعدة لأحد من محيطك، ساعات الظهر والمساء تنشط وتعطي كل اهتمامك للتحرك القريب وتطل على فترة مميزة من السفر القصير، تواصل مع اخ او جار.

الميزان: بما ان القمر ببرجك حتى ساعات الظهر لا تخف وانتبه من غيرة تظهرها لأحد ما ومحاسبة تزعجك، لكن ساعات المغيب يترك القمر برجك وينتقل لبيت المال لذلك تأخذ قرار حاسم، وتستغل هذه الفترة بمجالات جديدة، قم بمبادرات وعرض افكار مبتكرة وبرهن عن مهارتك، تهدأ الاحوال لان الظروف مناسبة لك وتراهن على الفترة التي تجلب لك حظ مادي ومعنوي.

العقرب: بما ان الفترة متعبة وتساؤلات جديدة، حرك بعض الملفات وبشر بحلول القمر ببرجك، استعد للانفتاح والمعرفة، مما يضفي عليك جاذبية خاصة وخاصة انك تظهر تميزك، التفاؤل والتميز يظهر بوصول القمر لبرجك.د قبل ان يصل لبرجك تنتظر ويكون هناك تساؤلات وفترة متعبة، القمر ببرجك تتسلط الاضواء على امور كانت غامضة وتكتشف اسرار وتكتشف العدو من الصديق

القوس: نهار جيد تنشط بحياة اجتماعية وخطوات جديدة، تجاوب مع الجو الرومنسي الذي قد يولد يوما ما عندك، حاول ان تفرح خاصة ان المفاجأة التي يقدمها لك الاصدقاء لمشروع مشترك، بانتقال القمر لبرج العقرب تشعر بعدم الارتياح لهذا السبب، احرص على الكتمان في ساعات الليل، الوضع غير مريح بالنسبة لك وكن عاقلا ولا تراهن على الجديد.

الجدي: نهارك يحمل لك عمل كثير وتحتاج للرعاية والاهتمام، مرتبك لانك تجتاز العراقيل وتخطط لوضع أفضل، مكانتك الاجتماعية هي الأساس وهي الأفضل بالنسبة لك لذا انتبه، لا يعجبك الاعمال، ساعات المساء يتحسن الوضع وتسبح بتيار اجتماعي، لقاءات صداقات، تتحسن شؤونك المالية وتحرز ارباح في هذه الفترة، يومان مميزان لا تشنجات ولا تحديات، تستميل الاخرين بلطافتك ودماثتك، لحظات الغضب كانت مسيطرة عليك في النهار، اجواء فيها دعوة عشاء او سفر

الدلو: نهارك فيه رحلة وسفرة ومسائل تتعلق بشأن تربوي، بساعات المغيب توتر يعود لوجود القمر ببرج العقرب مما يؤثر على مزاجك فتركز على شؤونك المهنية، تتعاطى مع مجموعة وقد يسببون لك التوتر، اتبع حدسك وانتبه لسمعتك الطيبة

الحوت: تحمل لك الفترة اجواء ايجابية وحل لمشاكلك المالية، وانعطاف نحو الافضل، توقع شيء جديد او عقد وفاوض بشأن عملية ما، نهارا تقوم بمفاوضات ومساء تقوم بتسوية على اثر ما، يتسرب سحرك لاصحاب النفوذ، توقيع على عقود وابواب تفتح امامك