الحكومة توافق على قرض سخي لنقابة المهندسين

جهينة نيوز:

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع أعضاء مجلس نقابة المهندسين برئاسة الدكتور غياث قطيني نقيب المهندسين تطوير عمل النقابة وتعديل التشريعات الناظمة لعملها لتتوافق مع الدور المأمول منها وتحسين جودة المنتج الهندسي ووضع معايير محددة لتقييم الأداء وفق الأهداف الموضوعة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على منح النقابة قرضا بقيمة 15 مليار ليرة سورية للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات كما تمت الموافقة على تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة “الكهروضوئية”.

وتم التأكيد على دور النقابة في تقديم دراسات تتعلق بتطوير القطاعات التنموية والخدمية في المحافظات بأساليب متطورة وأهمية التوسع باستثمارات النقابة وزيادة إيراداتها وإعداد نظام حوافز متطور والاهتمام بالنواحي البصرية والوظيفية للأبنية.

وأكد المهندس خميس أن المرحلة تتطلب وضع رؤى جديدة للعمل تواكب المتغيرات التي فرضتها الحرب على مختلف القطاعات لافتا إلى دور نقابة المهندسين في عملية التنمية واستنهاض مقدرات الأعضاء لتكون بمؤشرات فاعلة في مختلف المجالات.

وتركزت طروحات الأعضاء حول زيادة طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وإقامة دورات مشتركة مع نقابة المحامين في مجال التحكيم ومراجعة تعرفة الأتعاب الهندسية وإحداث مراكز لتدريب المهندسين مهنيا وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات الهندسية.

حضر اللقاء وزيرا النقل والأشغال العامة والإسكان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.