متطوع في الهلال الأحمر العربي السوري ينال أعلى وسام دولي للممرضين

جهينة نيوز:

نال المتطوع في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مصون الرفاعي وسام فلورانس نايتنغل الذي تمنحه اللجنة الدولية للصليب الأحمر كأعلى وسام دولي يناله الممرضون لشجاعتهم وتفانيهم في العمل.

وفي بيان صدر اليوم أوضحت المنظمة أن الهلال الأحمر العربي السوري رشح الرفاعي لأنه مسعف فاعل خلال الأزمة وعربون امتنان لجهوده وتضحياته وكممثل لجميع زملائه المتطوعين.

وكرم اليوم المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وفيليب سبويري رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية المسعف مصون من فرع حمص بتقليده الوسام ضمن مراسم حضرها أعضاء إدارة المنظمة وممثلون عن جمعيات وطنية.

ووسام فلورانس نايتنغيل الذي أسسته اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 107 سنوات وهو أعلى وسام يمكن أن يمنح للممرضين والممرضات وهو بمثابة تقدير واعتراف بالعمل الضخم الذي يقومون به وخاصة في ظل ظروف شديدة الصعوبة كحالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى ويذكر أنه منح سابقاً لسيدة سورية عام 1989.