تركيا..الآلاف يتظاهرون استنكاراً لبيع مقدرات البلاد لشركات أجنبية

جهينة نيوز:

تظاهر عشرات آلاف الأتراك اليوم استنكاراً لقرار حكومة النظام التركي منح شركة أمريكية رخصة للتنقيب واستخراج الذهب في أحراج منطقة كازداغلاري غرب البلاد.

وجاء المتظاهرون من جميع أنحاء تركيا وهتفوا ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مؤكدين أنه يقوم بتدمير الطبيعة في بلدهم عبر منحه مئات الرخص للشركات التركية والعالمية لاستخراج المعادن والفحم والحجر أو لبناء القرى السياحية والفنادق الراقية للأجانب.

يشار إلى أن أردوغان قام بخصخصة أكثر من 120 مؤسسة وطنية بما فيها السدود والموانئ والطرق الرئيسية والجسور والغابات والمصانع والشركات بقيمة 70 مليار دولار وتتحدث أحزاب المعارضة التركية عن عمليات فساد كبيرة جداً خلال عمليات الخصخصة هذه.