ارقام مهولة لعدد القتلى و الجرائم في الولايات المتحدة باستخدام السلاح خلال ثمان شهور

جهينة نيوز:

سجلت الولايات المتحدة منذ بداية عام 2019، مصرع 8782 وإصابة 17453 شخصاً نتيجة جرائم وحوادث بالأسلحة النارية.

أفادت بوابة "غون" لتقارير العنف التي تجمع وتلخص المعلومات من وكالات إنفاذ القانون والسلطات ووسائل الإعلام، أن هناك 2207 من الأطفال والمراهقين و183 من ضباط إنفاذ القانون بين القتلى والجرحى، جراء الجرائم وحوادث القتل باستخدام السلاح في الولايات المتحدة، فضلاً عن 1203 مجرمين أو مشتبهين بارتكابهم جرائم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الضحايا التي تم تسجيلهم من خلال حوادث تنطوي على استخدام الأسلحة هو 33194 شخصاً و890 حالة قتل تنطوي على استخدام الأسلحة لأغراض الدفاع في البلاد، هذا العام. وهذا الرقم لا يشمل الانتحار.

ومن إجمالي عدد الحوادث، توجد 255 حالة بإطلاق نار جماعي.

وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار بأحد شوارع دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من قتل المسلح، فيما يعد ثاني حادث من نوعه يقع بمدينة أمريكية خلال 12 ساعة.

وقالت شرطة مدينة دايتون، عبر حسابها على "تويتر"، إن "مهاجما أطلق النار من بندقية، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين".

جاء ذلك عقب نحو 12 ساعة من إقدام مسلح على إطلاق النار بأحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.