ماهي اسباب استقالة محمد وزيري من إدارة أعمال هيفاء وهبي؟

جهينة نيوز

أحدث الملحّن المصري ومدير أعمال النجمة هيفاء وهبي ضجة كبيرة وأثار جدلاً واسعاً بعد التغريدات التي كتبها عبر حسابه على “تويتر”، متوجّهاً إلى وهبي ومعلناً عن استقالته من إدارة أعمالها، جرّاء تعرضه لهجوم عنيف من جانب جمهورها بسبب انتقاده فرقة “مشروع ليلى” التي كانت وهبي دعمتها أخيراً.

وغرّد وزيري قائلاً: “هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص”.

وأضاف وزيري: “وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد، وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي”.

وتابع: “وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغيّر موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساساً”.

وأردف قائلاً: “وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسمياً أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي”.

والجدير بالذكر أن وهبي غرّدت مساندة وزيري بعد الهجوم عليه، بقولها: “وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي”.

غير أن ما هو غريب في الأمر أن وزيري حذف هذه التغريدات بعد كتابتها وألغى حسابه على “تويتر” بعد إعلان استقالته من إدارة أعمال وهبي.