سجين حاول الهرب بزي نسائي ووجه مستعار!

جهينة نيوز

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة وملفتة حدثت في سجن بالبرازيل، حيث ارتدى أحد النزلاء ثياب ابنته المراهقة ولبس شعرا مستعارا وقناعا من السيليكون، في محاولة للهرب من السجن.

وعلى الرغم من أن الخدعة قد انطلت على الحراس بداية إلا أنهم قاموا برصدها لاحقا عندما لاحظوا توترا غريبا لدى "المرأة المرتبكة"، بينما ألقي القبض على السجين، كلوفينو دا سيلفا، عند آخر مخرج للسجن.

وتعتقد الشرطة أن الزي التنكري قد تسرب إلى السجن بواسطة أحد زوار دا سيلفا، بينهم امرأة حامل دخلت لمقابلة السجين دون تفتيش، في حين أكد مصدر رسمي أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها دا سيلفا الهرب، حيث قام بالفرار من سجن آخر عام 2013، برفقة 29 نزيلا آخرين.

المصدر: RT