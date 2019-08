كريستيانو رونالدو يكشف عن فيلمه المفضل

جهينة نيوز

تحدث مهاجم منتخب "يوفنتوس" والفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فيلمه المفضل.

وقال لدي الكثير من الأفلام المفضلة، لكن الأهم من ذلك كله أنني أحب الأفلام الوثائقية، من المحتمل من الأفلام الروائية أن "صمت الحملان" (The Silence of the Lambs) هو المفضل لدي، بحسب موقع "سوكر".

في الوقت نفسه، أشار اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى أنه لو لم يكن لاعب كرة قدم، لكان قد أصبح ممثلًا أو عارض أزياء.

وأضاف: "من الصعب التحديد، على الأرجح كنت سأكون ممثلا، ولكن لست متأكدا أن لدي موهبة، ومن جهة أخرى إني أقول دائما إن عملت بجد فيمكنك تحقيق أي شيء".

وقام نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبادرة جميلة تجاه زميله في المنتخب، البرتغالي بيبي، حيث قام ببيعه أحد منازله الفخمة منقصا من سعره الرئيسي مبلغ 1.2 مليون جنيه استرليني.

وكانت المحكمة الأمريكية قد استدعت رونالدو، حزيران الماضي، بعدما اتهمته عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، أنه حاول إسكاتها بالتراضي، لإيقاف اتهاماتها الجنائية، وذلك بدفعه لها مبلغ 375 ألف دولار لها للحفاظ على هدوئها.