موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

جهينة نيوز

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن خطط نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي: " اللوم يقع كله على الجانب الأمريكي، فالولايات المتحدة هي من دفنت هذه المعاهدة وهي التي بدأت وأنهت إجراء الخروج من جانب واحد".

وتابع ريابكوف قائلا "في هذه الأثناء دأبت روسيا على الدوام وحتى آخر لحظة للحفاظ على المعاهدة".

وأضاف "نحث واشنطن على إظهار المسؤولية وعلى غرار روسيا التخلي عن نشر أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي تحدث عنها البنتاغون".

ولفت قائلا "لمواجهة التهديدات الجديدة التي تخلقها الولايات المتحدة، سنتخذ بالطبع إجراءات شاملة لضمان أمننا. وفي الوقت نفسه، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2 فبراير ، فإن بلادنا لن تنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا أو مناطق أخرى حتى تظهر الأسلحة الأمريكية من هذه الفئة هناك".