ظريف: إيران صامدة بوجه كل العقوبات المتزايدة ولن نستسلم

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين أن إيران صامدة ولن تلين بالرغم من زيادة الضغوط والعقوبات الأمريكية والغربية عليها وجاءت تصريحات ظريف خلال مؤتمر صحفي بطهران.

وقال ظريف للصحفيين "أن كلما زادوا ضغوطهم علينا وفرضوا عقوبات علينا نحن سوف نصمد أكثر ونعتمد على شعبنا ولن يستطيعوا الحد من تطوير الإيراني".

وأضاف قائلا بهذا الخصوص "أمننا لم ولن يكون للبيع والشراء ولن نشتريه من الخارج أو الآخرين وهو ينبع من شعبنا فقط".

كما أشار ظريف أنه لا يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة وقال بهذا الصدد "لا أسعى لخوض الانتخابات الرئاسية، ولا يجب أن يقلق أحد حيال ذلك".

وتابع ظريف قائلا "الانتخابات بعد عامين وبعد انتهاء عملي في الخارجية سأعود إلى المنزل أو للتدريس في الجامعة".