نجمة سورية تنضم إلى "الهيبة 4"

جهينة نيوز

بدأ الكاتب فؤاد حميرة العمل على تطوير الخطوط الدراميّة للمُسلسل وبناء الحبكات التي سيكتشفها الجمهور في الموسم المقبل من "الهيبة".

وبدأت الشركة المنتجة باختيار نجومها للمشاركة في الجء الراع ومن الاسماء التي وقعت على لعب ادوار البطولة الفنانة ديما قندلفت والفنان عادل كرم

حيث أشار المُنتج صادق الصبّاح إلى أنّ المُسلسل بجزئه الرابع سوف يحمل جوّاً خاصّاً ومُختلفاً كما جرت العادة لناحية خصوصيّة كلّ جزء من مُسلسل "الهيبة"، موضحا أن الشركة وقعت مع النجمة ديمة قندلفت فقال: "وقّعت الشركة مع الممثلة ديما قندلفت للعب دور محوريّ جديد وغير مُتوقّع" مُتمنّياً لأبطال العمل جميعاً كلّ التوفيق.

بعد جلسات مُكثّفة لفريق عمل مُسلسل "الهيبة"، وقع اختيار شركة "صبَاح أخوان" على النجم عادل كرم والنجمة ديما قندلفت للانضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان 2020.

يُذكر أنّ "الهيبة" بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبده شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أنّه يتمّ حالياً العمل على اختيار المزيد من أبرز الأسماء في عالم الدراما للانضمام إلى أسرة المُسلسل، على أن يُعلن عن أسمائهم تباعاً.