ارتفاع عدد المناطق الصناعية والحرفية في السويداء إلى 15 منطقة

جهينة نيوز

ارتفع عدد المناطق الصناعية والحرفية في محافظة السويداء خلال السنوات القليلة الماضية إلى 15 منطقة بينها 5 مستثمرة و3 قيد التسليم و3 قيد التخصيص والتجهيز و4 قيد الإعلان والتحضير.

وتبلغ مساحتها الإجمالية لتلك المناطق 167.3 هكتاراً وبعدد مقاسم إجمالي3792 مقسماً حرفياً فيما بلغت قيمة الإنفاق عليها حتى تاريخه نحو مليار و69 مليون ليرة.

مدير المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة علاء أبو عمار أوضح أن قيمة الإنفاق على البنى التحتية في المناطق الصناعية المستثمرة بلغ 197 مليون ليرة وتشمل المنطقة الصناعية في مدينة السويداء بعدد مقاسم كلي 444 مقسماً لحرف الحدادة والنجارة والألمنيوم والبلور وصيانة السيارات وهي مستثمرة بالكامل بمساحة 29.1 هكتاراً، وحرفية السويداء الإسمنتية أو مجمع معامل البلوك على طريق السويداء- الثعلة بمساحة 70 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 232 مقسماً وتم الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي لها ويجري العمل حالياً على استكمال إجراءات تنظيمها وإحداثها وتمت المباشرة بها عام 1985 وهي مستثمرة بالكامل.

كما تشمل المناطق المستثمرة المنطقة الصناعية في بلدة رساس بمساحة 5.3 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 175 مقسماً تم توزيعها على الحرفيين وهي مستثمرة بالكامل، والمنطقة الصناعية في مدينة شهبا بمساحة 10 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 413 مقسماً وهي مستثمرة بنسبة 75 بالمئة، والمنطقة الصناعية في بلدة عتيل بمساحة 5.7 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 194 مقسماً وهي مستثمرة بنسبة 25 بالمئة وتم العمل على تصديق مخطط التوسع وسيتم الإعلان عن المقاسم الجديدة خلال فترة قريبة.

وأشار أبو عمار إلى أن المناطق الصناعية قيد التسليم والاستثمار تشمل المنطقة الصناعية في مدينة صلخد بمساحة 7.6 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 228 مقسماً وهي قيد التسليم بعد أن استكملت معظم البنى التحتية، والمنطقة الصناعية في بلدة القريا بمساحة 7.9 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 225 مقسماً وهي قيد التسليم بعد أن استكملت معظم البنى التحتية، والمنطقة الصناعية في بلدة المزرعة بمساحة 7.6 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 223 مقسماً وهي قيد التسليم بعد أن استكملت معظم البنى التحتية، لافتاً إلى أن إجمالي الإنفاق على البنى التحتية في تلك المناطق بلغ 258 مليون ليرة.

أما المناطق الصناعية قيد التخصيص والتجهيز فتشمل حرفية أم الزيتون بمساحة 14.2 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 448 مقسماً وهي قيد التجهيز للتسليم بعد استكمال البنى التحتية المتبقية والمنطقة الصناعية في بلدة شقا بمساحة 3.8 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 176 مقسماً وهي قيد التخصيص، والمنطقة الصناعية في بلدة عرى بمساحة 11.1 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 327 وهي قيد التجهيز للتسليم بعد استكمال البنى التحتية المتبقية، حيث بلغت قيمة الإنفاق عليها 637 مليون ليرة, وتشمل المناطق قيد الإعلان والتحضير حرفية السويداء غربي السجن المدني بمساحة 16.5 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 300 مقسم وتم إعداد إضبارة الاستملاك لها وأرسلت لوزارة الإدارة المحلية من أجل إصدار القرار اللازم ويتم العمل على استكمال إجراءات الإعلان عن الاكتتاب عليها بعد أن تم التصديق على المخطط التنظيمي لها، وحرفية بلدة ملح بمساحة 4 هكتارات بعدد مقاسم كلي 149 مقسماً وتم العمل على استكمال إجراءات الإعلان عن الاكتتاب عليها بعد تصديق المخطط التنظيمي لها، وحرفية رساس الإسمنتية بمساحة 10.5 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 48 مقسماً وتم الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي لها والعمل على استكمال إجراءات تنظيمها وإحداثها، وحرفية الكفر بمساحة 4 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 150 مقسماً ويتم العمل حالياً على استكمال إجراءات الإعلان عن الاكتتاب عليها بعد أن تم تصديق المخطط التنظيمي لها.

ودعا أبو عمار إلى رفد المناطق الصناعية والحرفية بمساهمات كافية لاستكمال تنفيذ بنيتها التحتية والإقلاع بالمناطق المقترح تنفيذها لما له من انعكاس إيجابي على دعم شريحة الحرفيين وزيادة النشاط الاقتصادي بالمحافظة.