ترميم الجامع الأموي في حلب مخالف للشروط المتفق عليها!

جهينة نيوز

تستمر أعمال إعادة ترميم الجامع الأموي الكبير في حلب وقد تم تسخير كل الإمكانات المادية والمالية والخبرات الهندسية لإنجاز عملية الترميم.

ورفعت اللجنة السقف بأن يعود الجامع إلى ما كان عليه قبل أن تدخل الجماعات الإرهابية وتعيث فيه فساداً وخراباً، ورصدت الحكومة مبلغ 3.7 مليارات ليرة سورية لإعادة ترميم الجامع الذي يعود زمن بنائه إلى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.

ونقلت صحيفة تشرين خلال جولة لها في سوق الحبال في حلب القديمة الذي يقع على الحائط الجنوبي للجامع (القبلية) ان أجزاء من الجدار الذي تم ترميمه لوحظ استخدام الـ«بلوك» وبقايا مخلفات البناء فيه (القبلية) بشكل واضح للعين، علماً أن شروط الترميم واضحة بضرورة استخدام الأحجار نفسها وطريقة البناء نفسها لتتجانس مع بقية الأحجار.

يذكر أن اللجنة تمنع عملية التصوير إلا بعد أخذ الموافقة وأن يتم التصوير والاطلاع على مواقع محددة من أعمال الترميم، وعليه نضع هذا الأمر برسم اللجنة للكشف على أعمال متعهد البناء للتأكد من قيامه بالعمل حسب الشروط المتفق عليها معه، والتأكد من أن تكون هذه المخالفة الوحيدة وتتم معالجتها، لأن هذه المخالفات قد يتم إخفاؤها خلال البناء والتمويه عليها.