106 ملايين ليرة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في الحسكة

جهينة نيوز

قدمت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 106 ملايين ليرة سورية كإعانة لمجلس مدينة الحسكة.

وبين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو نقلا عن جريدة الثورة أهمية الإعانة المقدمة لجهة تنفيذ عدد من مشاريع تسهم في رفع مستوى الواقع الخدمي، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن مشروع بقيمة 14 مليون ليرة في عدد من شوارع المدينة وردم الحفريات وفي مرحلة لاحقة سيتم الإعلان عن مشروع تزفيت عدد من شوارع المدينة بالمجبول الزفتي بكلفة 40 مليون ليرة.

وأشار خاجو إلى أن الوزارة قدمت إضافة إلى قيمة الإعانة المالية مبلغ وقدره 30 مليون ليرة لسداد ديون المصارف المترتبة على مجلس المدينة، وينفذ المجلس حاليا مشاريع استبدال لعدد من أنابيب مجارير الصرف الصحي في المدينة بكلفة 10 ملايين ليرة لحل الاختناقات الحاصلة في عدد من النقاط ، كما تم المباشرة بمشروع ترحيل القمامة من المدينة باتجاه المكان المخصص له خارج مدينة الحسكة.

واستلم مجلس المدينة خلال الفترة الماضية آلية إطفاء وعدد من الشاحنات المتوسطة الحجم وآلية حفر هندسية مقدمة من وزارة الإدارة المحلية كدعم للمجلس الذي تعرضت آلياته للسرقة والتخريب على يد المجموعات الارهابية.